Акции Apple упали из-за решения Китая расширить запрет на использование iPhone

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Акции компании Apple упали на 2,9% в четверг на фоне новостей о планах Китая расширить запрет на использование смартфонов iPhone в госучреждениях и компаниях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Компания Apple в среду зарегистрировала самое большое дневное падение за более чем месяц. Компания потеряла около 200 миллиардов долларов за два дня, а ее акции в настоящее время демонстрируют худшие показатели в промышленном индексе Доу Джонса.

Китай является крупнейшим зарубежным рынком для продукции компании, продажи которой в стране составили около пятой части общего дохода компании в прошлом году. По оценкам аналитиков из исследовательской компании TechInsights, в прошлом квартале в Китае было продано больше смартфонов Iphone, чем в США. Китай также является крупнейшим производителем продукций компании Apple.

Аналитик из KeyBanc Capital Markets Брэндон Ниспел (Brandon Nispel) отметил, что американский технологический гигант Apple играет важную роль в экономике Пекина. Из-за этого компания «исторически считалась в Китае относительно защищенной от правительственных ограничений». Эти сообщения о запретах ставят перед собой важный вопрос, написал он: «Меняет ли правительство свою позицию?»

В среду газета Wall Street Journal сообщила, что Китай запретил использование iPhone чиновниками центрального правительства.

Днем позднее агентство Bloomberg сообщило, что эти запреты были распространены на государственные компании, в том числе на энергетический гигант PetroChina, в которых работают миллионы людей и играют важную роль в китайской экономике.

По мнению аналитиков из Банка Америки (Bank of America), потенциальный запрет на использование смартфонов iPhone последовал после выпуска нового флагманского смартфона высокого класса местным производителем смартфонов Huawei. Правительство США заявило во вторник, что изучает новый смартфон.

Сообщается, что на фоне этих новостей упали акции технологических компаний. Так, к примеру, технологический индекс Nasdaq Composite упал на 0,9% в четверг, в то время как сектор полупроводников сократился более чем на 2%.