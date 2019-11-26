Акции Alibaba выросли на 6,3% на открытии торгов в Гонконге

ГОНКОНГ. КАЗИНФОРМ – Во вторник в первый день торгов на Гонконгской фондовой бирже стоимость ценных бумаг китайской интернет-компании Alibaba Group Holding Ltd. выросли на 6,3%, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На открытии торгов цена одной акции Alibaba на бирже Гонконга подорожала с 176 до 187 гонконгских долларов ($23.89).

В ходе листинга ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже 20 ноября текущего года Alibaba привлекла более 11 млрд долл., которое является крупнейшим в Гонконге за последние девять лет.

Акции компании торгуются под кодом 9988, в китайской культуре они символизируют процветание.

Alibaba планирует направить привлеченные в ходе листинга средства на развитие сервисов онлайн-доставки еды и туризма. Кроме того, она планирует активнее инвестировать в сферу облачных вычислений и машинного обучения.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao.