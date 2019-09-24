Акцент на улучшении жизни людей особенно вдохновляет – Онг Кенг Йонг о Послании Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Исполнительный заместитель председателя школы международных исследований имени С. Раджаратнама (RSIS) Наньянгского Технологического университета Сингапура, директор института оборонных и стратегических исследований Онг Кенг Йонг прокомментировал Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с очень важным обращением к своему народу 2 сентября 2019 года. Это всеобъемлющая дорожная карта для национального развития Казахстана. Акцент на улучшении жизни людей и подготовке их к будущему особенно вдохновляет. Впечатляющим месседжем является подготовка страны к устойчивому будущему. Казахстан должен быть готов к цифровой экономике и экономике знаний. Приверженность Президента развитию инфраструктуры, будь то физические объекты или правовая и политическая среда, впечатляет. Это показывает его полное понимание того, что нужно сделать, чтобы сделать экономику страны более сильной и готовой к будущему. Глобальная экономика опирается на новые навыки и технологии. Инновации и технические возможности будут иметь решающее значение. Президент опирается на то, чего Казахстан уже достиг за последние десятилетия под руководством Первого Президента Нурсултана Назарбаева»,- написал исполнительный заместитель председателя школы международных исследований имени С. Раджаратнама Онг Кенг Йонг.

В своем тексте он отметил, что модернизация налоговой системы, обеспечение более справедливого распределения национального дохода и обеспечение адекватных социальных программ для всех граждан позволят Казахстану создать устойчивое общество. Это означает, что национальное единство имеет первостепенное значение, и граждане будут продолжать работать вместе на благо казахской нации.

«Президент Токаев приступил к осуществлению долгосрочного плана по подготовке страны к решению вызовов XXI века. При определении задач для исполнения внутри страны, Президент также внимательно относится к роли Казахстана на внешнем фронте. Он подчеркнул необходимость отличных внешних связей для достижения необходимого прогресса. Он хорошо осведомлен о потребностях страны в увеличении прямых иностранных инвестиций и расширении доступа на международный рынок для своего экспорта. Президент сигнализировал о продолжении внешней политики Казахстана на фоне реформ, направленных на укрепление готовности страны к будущему»,- добавил Онг Кенг Йонг.