Акберен Елгезек - о январских событиях: Надо дождаться конца расследования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поэт, первый заместитель председателя Союза писателей Казахстана Акберен Елгезек прокомментировал интервью Президента РК Касым-Жомарта Токаева телеканалу «Qazaqstan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несколько месседжей в общем интервью привлекли мое внимание. К примеру, неоднократно повторялось слово «справедливость». Мы же страна, которая очень жаждет справедливости, поэтому мы очень часто слышим это слово. Слово «трудолюбие» тоже несколько раз употреблялось в интервью. Мы же знаем, что если не будем трудиться, то ничего не добьемся. Все развитые страны мира достигли сегодняшнего уровня не просто так. Все это пришло через образование и труд. Мне очень понравились моменты, где Глава государства отметил, что судьба казахов в их руках, а также момент, где Президент подчеркивает, что у нас есть только одна Родина и мы должны сохранить независимость», - сказал литератор.

Поэт также подчеркнул , что не согласен с мнением о том, что январские события были разыграны по сценарию.

«Расследование январской трагедии еще не завершено. Поэтому надо немного успокоиться и дождаться конца расследования. На сегодня во многих сферах наметились предпосылки к изменениям в лучшую строну. Этого уже не остановить. Ведь Президент показал, что может принимать смелые решения и брать в свои руки контроль. Если бы это был сценарий, такое было бы невозможно», - считает Акберен Елгезек.

Поэт добавил, что во время январских событий у него возникли опасения по поводу введения войск ОДКБ.

«Мы думали, что теперь попадем под влияние нашего соседа. Но, как отметил Глава государства, Президент России подчеркнул, что с Казахстаном никогда не возникнет земельных споров», - резюмировал поэт.