Акан Сатаев покинул пост президента «Казахфильма»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта Даурен Абаев сообщил на своей странице в Facebook, что президент АО «Казахфильм» Акан Сатаев по собственному желанию сложил с себя полномочия, передает МИА «Казинформ».

«Хочу выразить большую благодарность талантливому и успешному режиссеру Акану Сатаеву за годы усердной, кропотливой, а главное плодотворной работы Президентом АО «Казахфильм». Сегодня Акан Каргамбаевич по собственному желанию сложил с себя полномочия руководителя легендарной киностудии. Уверен, его дальнейший творческий путь будет также увенчан прорывными проектами, вносящим лепту в развитие нашего кинематографа», - написал Д. Абаев.

Акан Сатаев родился 23 декабря 1971 года в Караганде. После окончания школы поступил в Казахскую национальную академию искусств имени Т. К. Жургенова. Окончив академию, начал сниматься в кино и на телевидении, а позднее начал свою режиссерскую карьеру. В 2003 году А. Сатаев стал основателем студии «Sataifilm», которая сняла более 300 рекламных роликов.

В 2014 году режиссер снял свой очередной фильм под названием «Хакер», к которому написал сценарий и выступил в качестве продюсера. По итогам 2014 года народным голосованием был признан лучшим деятелем киноиндустрии Казахстана, став лауреатом Национальной Премии «Народный любимец года».

В 2016 году основал фонд Astana Film Found, целью которого является поддержка казахстанских молодых режиссеров и массовый выпуск малобюджетного авторского кино.

За 2016 год снял два полнометражных фильма: «Районы», криминальную драму о жизни подростков в СССР, и «Дорога к матери» - историческую драму, рассказывающую о периоде коллективизации, Великой отечественной войне и послевоенных годах в Казахстане.

7 июля 2020 года был назначен президентом АО «Казахфильм».

Фото: facebook.com











