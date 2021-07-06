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    17:16, 06 Июль 2021 | GMT +6

    Акан Сатаев оценил фильм Оливера Стоуна о Елбасы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский режиссер Акан Сатаев оценил фильм «Qazaq. История Золотого человека» о Первом Президенте РК - Елбасы Нурсултане Назарбаеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я считаю, что была проделана огромная работа. Лично я с удовольствием посмотрел этот фильм, были заданы честные вопросы, главный герой фильма своими ответами еще раз подчеркивает масштаб своей личности. Наверное, мы еще не до конца осознаем ту роль, которую Елбасы играет для нас, для формирования независимости нашей страны, и для будущего», - отметил Акан Сатаев после показа фильма.

    «Еще раз хочу подчеркнуть и поздравить ребят с этой большой работой. Зрительской любви вам, очень хотелось бы, чтобы каждый казахстанец посмотрел эту картину», - добавил он.

    Сегодня в столице был презентован фильм«Qazaq. История Золотого человека» о Первом Президенте РК - Елбасы Нурсултане Назарбаеве. Продюсером фильма выступил известный американский режиссер и писатель Оливер Стоун. Режиссером фильма стал украинский специалист Игорь Лопатенок.


    Теги:
    Культура Елбасы Первый Президент - Елбасы
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