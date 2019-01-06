Акан Сатаев ищет похожего на Серика Сапиева парня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Режиссер Акан Сатаев для своего фильма «Боксер» ищет похожего на Серика Сапиева парня, передает МИА «Казинформ».

«Компания «Сатайфильм» объявляет о кастинге на фильм «Боксер». Режиссер-постановщик Акан Сатаев. На главную роль ищем парня похожего на Серика Сапиева.Возраст - от 18 до 29 лет. Боксерские и актерские навыки приветствуются»,- говорится на странице компании в Instagram.



Также на второстепенные роли ищут мальчиков и парней: возраст - от 10 до 29 лет с боксерскими навыками.



Как сообщалось, Акан Сатаев приступает к съемкам спортивной драмы «Боксер», основанной на биографии олимпийского чемпиона Серика Сапиева.