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Акан Сатаев ищет похожего на Серика Сапиева парня
6 Января 2019 03:40 40
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Режиссер Акан Сатаев для своего фильма «Боксер» ищет похожего на Серика Сапиева парня, передает МИА «Казинформ».
«Компания «Сатайфильм» объявляет о кастинге на фильм «Боксер». Режиссер-постановщик Акан Сатаев. На главную роль ищем парня похожего на Серика Сапиева.Возраст - от 18 до 29 лет. Боксерские и актерские навыки приветствуются»,- говорится на странице компании в Instagram.
Также на второстепенные роли ищут мальчиков и парней: возраст - от 10 до 29 лет с боксерскими навыками.
Как сообщалось, Акан Сатаев приступает к съемкам спортивной драмы «Боксер», основанной на биографии олимпийского чемпиона Серика Сапиева.
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