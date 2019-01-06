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Акан Сатаев ищет похожего на Серика Сапиева парня

6 Января 2019 03:40 40
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Акан Сатаев ищет похожего на Серика Сапиева парня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Режиссер Акан Сатаев для своего фильма «Боксер» ищет похожего на Серика Сапиева парня, передает МИА «Казинформ». 

«Компания «Сатайфильм» объявляет о кастинге на фильм «Боксер». Режиссер-постановщик Акан Сатаев. На главную роль ищем парня похожего на Серика Сапиева.Возраст - от 18 до 29 лет. Боксерские и актерские навыки приветствуются»,- говорится на странице компании в Instagram.

Также на второстепенные роли ищут мальчиков и парней: возраст - от 10 до 29 лет с боксерскими навыками.

Как сообщалось, Акан Сатаев приступает к съемкам спортивной драмы «Боксер», основанной на биографии олимпийского чемпиона Серика Сапиева.

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Ключевые слова: Культура, Спорт,
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Автор:

Алмас Жумабаев

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