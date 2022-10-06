Акан Рахметуллин стал постпредом Казахстана при ООН

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Рахметуллин Акан Акасович назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций, он освобожден от должности первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Акан Акасович Рахметуллин родился 2 февраля 1967 года в Алматы. В 1991 году окончил Алматинский энергетический институт.

Свою дипломатическую карьеру начал в 1993 году с должности референта. Работал в посольствах Казахстана в Пакистане, Австрии, Постоянном представительстве Казахстана при ООН в Нью-Йорке, где вел вопросы Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, выборов в различные органы ООН, а также в Постоянном представительстве Казахстана при ОБСЕ в г.Вена. Во время председательства Казахстана в ОБСЕ координировал работу второго измерения Организации (вопросы экологии и экономики).

Являлся советником Представительства МИД РК в Алматы, курировал вопросы сотрудничества Казахстана с международными организациями. В Центральном аппарате возглавлял Департамент многостороннего сотрудничества.

В 2019-2021 годы был Послом Казахстана в Пакистане, а в 2021-2022 годы - заместителем министра иностранных дел РК.

До назначения Постоянным представителем Казахстана при ООН в Нью-Йорке с 2022 года был первым заместителем министра иностраннх дел РК.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса.