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Акан Абдуалиев освобожден от должности председателя Комитета культуры

31 Января 2022 18:19
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Акан Абдуалиев освобожден от должности председателя Комитета культуры

НУР-СУЛТАН. КАХИНФОРМ - Приказом министра культуры и спорта Абдуалиев Акан Жылкышыбаевич освобожден от должности председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

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Акан Абдуалиев родился в 1975 году в Алматинской области. Окончил Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы, Алматинскую академию экономики и статистики, Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова. Трудовую деятельность начал в 1996 году вокалистом Алматинской областной филармонии им. Суюнбая. В разные годы работал в РГКП «Қазақконцерт», РГКП «Республиканский эстрадно-цирковой колледж им. Ж. Елебекова», РГУ «Казахская национальная консерватория им. Курмангазы», РГУ «Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей им. А. Жубанова», РГКП «Казахская государственная филармония им. Жамбыла». В 2016-2018 гг. — руководитель управления культуры, архивов и документации Алматинской области. В 2018-2019 гг. — заместитель акима Алматинской области. С августа 2019 по июнь 2021 года — ректор РГУ «Казахская национальная академия искусств им. Т.К. Жургенова». В июне 2021 года назначен председателем Комитета культуры МКС РК.

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#Отставки    #Минкультуры   #Назначения  
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