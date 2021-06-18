Акан Абдуалиев назначен председателем Комитета по культуре Министерства культуры и спорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня приказом министра культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкуловой Акан Абдуалиев назначен на должность председателя комитета культуры Министерства культуры и спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства культуры и спорта РК.

Актоты Раимкулова представила коллективу нового руководителя комитета и пожелала успехов в дальнейшей деятельности.

Акан Жылкышыбаевич родился в 1975 году в селе Шиен Жамбылского района Алматинской области.

В 2005 году окончил Казахскую Национальную консерваторию им.Курмангазы, в 2012 году Алматинскую академию экономики и статистики.

Трудовую деятельность начал в Талдыкоргане в качестве солиста Алматинской областной филармонии им. Суюнбая.

В 2003-2004 годы работал певцом-инструменталистом в Государственной концертной организации «Казахконцерт», в 2005-2007 годы преподавателем в эстрадно-цирковом колледже им.Ж. Елебекова, в 2007-2008 годы в Казахской национальной консерватории им.Курмангазы.

С 2008 по 2015 годы он - заместитель директора, директор РЦГМИ для одаренных детей имени А. Жубанова;

2009-2015 гг. заведующий кафедрой «традиционное исполнительское искусство» академии искусств им. Т. Жургенова;

2015-2016 гг. - директор Казахской государственной филармонии им. Жамбыла;

2016-2018 годы - руководитель управления культуры, архивов и документации Алматинской области;

2018-2019 годы - заместитель акима Алматинской области.

С 2019 года по настоящее время является ректором Казахской Национальной академии искусств имени Т. Жургенова при Министерстве культуры и спорта.