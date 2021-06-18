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    10:31, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Акан Абдуалиев назначен председателем Комитета по культуре Министерства культуры и спорта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня приказом министра культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкуловой Акан Абдуалиев назначен на должность председателя комитета культуры Министерства культуры и спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства культуры и спорта РК.

    Актоты Раимкулова представила коллективу нового руководителя комитета и пожелала успехов в дальнейшей деятельности.

    Акан Жылкышыбаевич родился в 1975 году в селе Шиен Жамбылского района Алматинской области.

    В 2005 году окончил Казахскую Национальную консерваторию им.Курмангазы, в 2012 году Алматинскую академию экономики и статистики.

    Трудовую деятельность начал в Талдыкоргане в качестве солиста Алматинской областной филармонии им. Суюнбая.

    В 2003-2004 годы работал певцом-инструменталистом в Государственной концертной организации «Казахконцерт», в 2005-2007 годы преподавателем в эстрадно-цирковом колледже им.Ж. Елебекова, в 2007-2008 годы в Казахской национальной консерватории им.Курмангазы.

    С 2008 по 2015 годы он - заместитель директора, директор РЦГМИ для одаренных детей имени А. Жубанова;

    2009-2015 гг. заведующий кафедрой «традиционное исполнительское искусство» академии искусств им. Т. Жургенова;

    2015-2016 гг. - директор Казахской государственной филармонии им. Жамбыла;

    2016-2018 годы - руководитель управления культуры, архивов и документации Алматинской области;

    2018-2019 годы - заместитель акима Алматинской области.

    С 2019 года по настоящее время является ректором Казахской Национальной академии искусств имени Т. Жургенова при Министерстве культуры и спорта.


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