Академия управления МВД появится в Казахстане

В Астане планируют создать республиканское государственное учреждение «Академия управления Министерства внутренних дел Республики Казахстан». В проекте постановления Правительства «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел РК» определены детали организации работы академии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Уполномоченным органом по руководству академией определено МВД РК. Финансирование организации будет осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание МВД РК.

В пояснительной записке Министерства внутренних дел РК говорится, что проект предусматривает создание в столице Академии управления МВД для подготовки руководителей высшего и среднего руководящего звена органов внутренних дел (от начальников районных и до областных подразделений), а также создание единого хаба научных исследований в области обеспечения общественной безопасности, противодействия преступности.

На базе академии будут сконцентрированы научно-исследовательские подразделения и диссертационный совет всех учебных заведений МВД. Обучение будет проводиться по программам магистратуры, докторантуры и повышения квалификации руководящего состава.

– Размещение образовательного учреждения в столице обеспечит непрерывное привлечение к учебному процессу и обмену опытом в сфере управленческой и законопроектной деятельности представителей правительства, Мажилиса Парламента РК, руководителей и экспертов государственных органов, столичных учебных заведений, международных организаций и т.д., – отмечается в документе.

Проект постановления размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 20 июня.