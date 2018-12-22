Академия шахмат Динары Садуакасовой открылась в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялось официальное открытие Академии шахмат самой титулованной шахматистки Казахстана, многократной чемпионки мира по шахматам, международного гроссмейстера Динары Садуакасовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для меня лично, для всей нашей команды - это потрясающее событие, официальное открытие нашей академии шахмат. Конечно, основная цель нашей академии - это популяризация нашей игры в Казахстане. Я даю мастер-классы в Астане, Алматы и других городах нашей страны. В этом году при поддержке Фонда Первого Президента я ездила в Атырау, Атыраускую область и буквально на днях вернулась из Шымкента и Кызылорды», - отметила Динара Садуакасова на церемонии открытия академии.





Отдельно она остановилась на своей общественной деятельности.

«Также я не забываю о своей общественной деятельности. Будучи послом доброй воли ЮНИСЕФ, я стараюсь активно продвигать и защищать права детей, ведь все мы хотим, чтобы дети росли в самом лучшем и защищенном мире», - сказала Динара Садуакасова.





На церемонии открытия присутствовали министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев, руководство Федерации шахмат РК, представители ЮНИСЕФ в Казахстане, известные общественные и политические деятели.

«Я всегда говорю, что самые лучшие чрезвычайные и полномочные посланники нашего народа, это вы - чемпионы, чемпионы в спорте, чемпионы в культуре, искусстве. Мы выполняем поручения Елбасы, неустанно работаем с тем, чтобы реализовать внешнеполитические инициативы Главы государства. Они все успешно реализуются, но многое нам еще предстоит сделать. В этой нашей дипломатической работе вы, спортсмены, открываете нам в буквальном смысле двери во все страны, во все высокие кабинеты. Нас знают в мире благодаря Президенту Нурултана Назарбаева, знают Казахстан и благодаря вам - чемпионам. Шахматы находят поддержку и за шахматами следят в любой стране мира, вне зависимости от размера страны, от размера ВВП, является она развитой или развивающейся», - подчеркнул Кайрат Абдрахманов.





Стоит отметить, что в начале 2019 года панируется открытие шахматной академии Динары Садуакасовой в Атырау. В школе дети из малообеспеченных семей, сироты, дети с ограниченными физическими возможностями получат возможность бесплатного обучения. А в апреле 2019 года Динара Садуакасова планирует проведение республиканского турнира среди студентов по шахматам в Астане.













