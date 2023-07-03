Академия дзюдо открылась в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау состоялось торжественное открытие Академии дзюдо имени Адиля Темирхана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

В честь церемонии заслуженный мастер спорта РК Елдос Сметов провел мастер-класс для 35 мангистауских детей.

В мероприятии принял участие заместитель акима области Улугбек Тналиев.

«Сегодня особенный день для нашего города. Открытие такого центра, несомненно, будет способствовать процветанию спортивной сферы края. Желаю нашим детям в будущем стать профессиональными спортсменами, уважаемыми и признанными чемпионами», - сказал Улугбек Тналиев.

Центр презентовали Елдос Сметов и президент областной федерации дзюдо Асылбек Жолдыбаев.

«Я верю в будущее академии. Ведь Адиль подготовил массу известных спортсменов. Пусть впереди вас ждет много достижений», - сказал Асылбек Жолдыбаев.

Адиль Темирхан занимается тренерской работой уже 20 лет, способствуя развитию дзюдо и казахской борьбы.

«Я с детства увлекался спортом, следуя примеру отца. В настоящее время казахский спорт стремительно развивается. Я открываю этот центр с намерением, чтобы наши подростки достойно продолжали нашу спортивную сферу. Здесь одновременно в каждой группе могут заниматься 4 группы по 50-60 детей в день. Спортивная школа оснащена современным оборудованием», - сказал Адиль Темирхан.