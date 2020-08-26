Академия Абая планирует издать более 20 книг до конца года – Ерлан Сыдыков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В День Абая, 10 августа, вышли из печати 16 исследовательских работ об Абае. Об этом сообщил ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева доктор исторических наук Ерлан Сыдыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На официальной странице Ассамблеи народа Казахстана в Facebook состоялась онлайн-презентация книги «Слово, объявшее мир».

«Книг, посвященных Абаю, никогда не будет слишком много. Исследование и пропаганда трудов Абая только начинаются. Они инициируются самим Абаем и Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, который призывает народ изучать Абая. По его словам, юбилей Абая должен стать для нас праздником науки, духа и культуры», – сказал Е. Сыдыков.

По его словам, предстоящая задача – ознакомление мировой общественности с Абаем.

«Абая нужно представить миру, потому что Абай принадлежит не только казахскому народу, но всему человечеству. Абай – великий гуманист. Пропаганда Абая путем перевода на разные языки должна стать одним из главных направлений. По поручению Президента, в рамках празднования 175-летия Абая, в ЕНУ был создан научно-исследовательский институт «Академия Абая». Мы реализовали этот проект за шесть месяцев на собственные средства. Работает более 100 исследователей, 10 августа вышли из печати 16 работ. До конца года планируется издать еще более 20 книг», – сообщил ректор университета.

Отметим, в своей статье «Абай – духовный реформатор», посвященной 175-летию со дня рождения великого поэта, Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил систематизировать работу научных центров, занимающихся абаеведением, и консолидировать эти центры вокруг Академии Абая, созданной в столице.





Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.



