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Академик Торегельды Шарманов награжден премией мира и прогресса

20 Августа 2021 19:37
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Академик Торегельды Шарманов награжден премией мира и прогресса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Торегельды Шарманов награжден премией мира и прогресса Первого Президента РК - Елбасы. Специальный нагрудный знак и документ, утвержденные Указом Президента, вручил академику Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы Минздрава в Instagram.

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Крымбек Кушербаев отметил огромный вклад академика в сферу здравоохранения. В качестве конкретного примера можно привести принятую в 1978 году в Алматы хартию здравоохранения ХХ века. Этот документ до сих пор считается гордостью мирового здравоохранения.

- В прошлом году ВОЗ на своей конференции заявила, что Алматинская декларация актуальна и в XXI веке, и приняла постановление, в котором подчеркивается, что первичная медицинская помощь остается главным приоритетом в здравоохранении. Мы с гордостью констатируем, что большой документ, определивший перспективы и основные приоритеты здравоохранения, был принят на казахской земле, в Алматы, в том числе по инициативе Торегельды Шарманова.

Академик добился больших успехов в области здорового питания, совмещая медицину и национальные традиции.


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#Здравоохранение   #Первый Президент - Елбасы  
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