Академик Галым Мутанов удостоен государственной награды Турецкой Республики

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ректор КазНУ им. аль-Фараби академик Галым Мутанов удостоен высокой государственной награды Турецкой Республики за выдающиеся заслуги как ученого и вклад в развитие отношений в сфере науки и образования. Об этом объявил депутат Парламента Турции Mетин Гюндогду на церемонии старта празднования 1150-летнего юбилея Аль-Фараби в Алматы, передает МИА «Казинформ».

Выступая на торжественном мероприятии, он отметил, что академик Г. Мутанов вносит большой вклад в развитие сотрудничества Казахстана и Турции в области науки и образования, укрепление дружественных отношений двух стран. Награда будет вручена в Анкаре в Парламенте Турции.

«Академика Галыма Мутанова мы знаем как видного ученого, под руководством которого Казахский национальный университет, носящий имя великого аль-Фараби, стал лучшим вузом тюркского мира. Особо хочу подчеркнуть роль КазНУ в сохранении и возрождении наследия, а также добродетельных идей сына казахской степи и тюркского мира, великого мыслителя человечества аль-Фараби», - отметил Mетин Гюндогду.

Данная награда вручается государственным и общественным деятелям, видным ученым и дипломатам.