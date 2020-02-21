Академик Галым Мутанов получил международную премию в Индии

НОЙДА. КАЗИНФОРМ - Ректор КазНУ им. аль-Фараби академик Галым Мутанов удостоен международной премии в Индии. Об этом было объявлено на всемирном саммите INBUSH ERA-2020 «Вызов перемен: стратегии управления бизнесом в технологических обществах», который состоялся в университете Амити в городе Нойда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу университета.

На саммите, собравшего представителей более 100 стран мира, были подведены итоги и определены победители международной премии в разных номинациях. Казахстанский ученый и руководитель ведущего вуза страны получил награду «Amity Global Academic Excellence Awards».

«Академик Галым Мутанов видный ученый, инициатор и руководитель различных международных проектов, признанный профессионал высшей школы. Эта награда является высокой оценкой его научных заслуг и лидерских качеств, способствующих продвижению Казахского национального университета имени аль-Фараби в глобальном научно-образовательном пространстве», - подчеркнул вице-канцлер сети университетов «Амити» Гуриндер Сингх, выступая на саммите.

Награда вручается лидерам, новаторам и видным ученым в области науки, менеджмента и предпринимательства глобального уровня.