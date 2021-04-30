РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:34, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Академии образования Казахстана и Украины подписали Меморандум о сотрудничестве

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 апреля в Нур-Султане и Киеве в режиме онлайн был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве между Национальной академией образования имени И. Алтынсарина и Национальной Академией педагогических наук Украины, передает МИА «Казинформ».

    Стороны рассмотрели актуальные вопросы повышения научно-педагогического потенциала, внедрения современных педагогических и психологических технологий в систему образования, межкультурного воспитания, исследования проблем сравнительной педагогики, экспертизы результатов научных исследований в образовании и иных вопросов.

    Документ подписали президент НАО им. И. Алтынсарина Бейсембаев Гани Бектаевичи президент НАПН Украины Кремень Василь Григорович.

    В ходе совещания президент НАПН Украины В. Г. Кремень оценил «переход казахского алфавита на латинскую графику как большим стратегическим шагом в деле интернационализации образования». При этом подчеркнул вклад Национальной академии образования им. И. Алтынсарина.

    Президенты НАО им. И. Алтынсарина Г. Бейсембаев и НАПН Украины В. Г. Кремень выразили уверенность в дальнейшем плодотворном взаимном сотрудничестве.

    Данное мероприятие было проведено в рамках 30-летия Независимости РК, 180-летия со дня рождения просветителя - учителя И. Алтынсарина и 100-летия Национальной академии образования.


    Теги:
    Украина 30 лет Независимости Образование Интеграция и партнерство
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Сегодня, 20:25
    Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!