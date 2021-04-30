Академии образования Казахстана и Украины подписали Меморандум о сотрудничестве
Стороны рассмотрели актуальные вопросы повышения научно-педагогического потенциала, внедрения современных педагогических и психологических технологий в систему образования, межкультурного воспитания, исследования проблем сравнительной педагогики, экспертизы результатов научных исследований в образовании и иных вопросов.
Документ подписали президент НАО им. И. Алтынсарина Бейсембаев Гани Бектаевичи президент НАПН Украины Кремень Василь Григорович.
В ходе совещания президент НАПН Украины В. Г. Кремень оценил «переход казахского алфавита на латинскую графику как большим стратегическим шагом в деле интернационализации образования». При этом подчеркнул вклад Национальной академии образования им. И. Алтынсарина.
Президенты НАО им. И. Алтынсарина Г. Бейсембаев и НАПН Украины В. Г. Кремень выразили уверенность в дальнейшем плодотворном взаимном сотрудничестве.
Данное мероприятие было проведено в рамках 30-летия Независимости РК, 180-летия со дня рождения просветителя - учителя И. Алтынсарина и 100-летия Национальной академии образования.