Академическая свобода вузов расширена – МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На онлайн-брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов напомнил, что с 2021 года вузы будут выдавать дипломы собственного образца, что также повысит их ответственность за то, качество, которое они будут предоставлять, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в системе высшего образования Казахстана насчитывается 128 вузов, из них 56 государственные, 72 частные. В то же время мы хотели бы обратить внимание на то, что при повышении качества образования, не обращаем внимания на форму собственности. В этой связи расширяется академическая самостоятельность вузов. Во исполнение 78 шага нации «100 конкретных шагов» в 2018 году был принят закон, расширяющий академическую самостоятельность вузов. Данным законом была предоставлена возможность вузам создания собственных образовательных программ, определение квалификационных требований к преподавателям», - отметил вице-министр образования и науки РК.

В результате академическая свобода вузов была расширена до 85 %. В реестре образовательных программ Министерства образования и науки РК вузы зарегистрировали 99 программ.

«В результате принятия данного закона были приняты системные изменения на уровне подзаконных актов. Академическая свобода вузов была расширена, чтобы вузы имели возможность самостоятельно нести ответственность за качество предоставляемого образования. Кроме того, вузы с 2021 года будут выдавать дипломы собственного образца, что также повысит их ответственность за то, качество, которое они будут предоставлять», - добавил Мирас Дауленов.