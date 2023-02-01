«Ак жол» подготовила предложения по дальнейшему углублению конституционной реформы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялся XXI съезд общественного объединения «Демократическая партия Казахстана «Ак жол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе внеочередного съезда партия утвердила повестку дня. Также озвучены результаты работы парламентской фракции ДПК «Ак жол» седьмого созыва. Было решено, что партия будет участвовать в предстоящих выборах.

Проект предвыборной программы представил председатель партии Азат Перуашев.

«Демократия, то есть, прозрачность госорганов, их подотчетность перед обществом, служит самым эффективным средством против бюрократии и отрыва власти от простых граждан. Демократия опирается на принцип продвижения общественных интересов через представительные органы - Парламент и местные маслихаты, являющиеся основными институтами парламентаризма. Демократия и есть парламентаризм. Демократическая партия «Ак жол» выступает за усиление институтов парламентаризма и поэтапный переход к парламентской республике. С учетом трагедии Кантара сегодня задача номер один - обеспечить сильное государство через поддержку института Президента. Только сильное государство способно гарантировать независимость, территориальную целостность и светский характер республики», - сказал Азат Перушаев во время съезда в Астане.

«Совершенно очевидно, что процесс перезагрузки общества, государства и экономики далеко не завершен, а только вступил в решающую стадию, которая будет нуждаться в продолжении реформ», - добавил А. Перуашев.

Как отметил он, демпартия «Ак жол» подготовила свои предложения по дальнейшему развитию, углублению конституционной реформы.

«Пакет предложений был официально направлен фракцией «Ак жол» Правительству 22 июля прошлого года. Партия «Ак жол» продолжит работу по реализации своих инициатив. Ключевыми элементами предложенного пакета является: формирование реального механизма сдержек и противовесов между исполнительной и представительной ветвями власти, повышение полномочия Парламента и маслихатов до необходимого уровня; демонополизация политики, создание условий для справедливой конкуренции парламентских партий; обеспечение открытости и полноты государственного бюджета как экономической основы жизнедеятельности; реформирование избирательного законодательства в целях повышения общественного доверия к выборам и своему государству», - озвучил председатель демпартии.

Также Азат Перуашев заявил, что Казахстану нужно Правительство национального доверия.

«Согласно действующей Конституции Президент выступает гарантом взаимодействия всех ветвей власти. Это означает, что фигура Президента должна быть равноудаленной и от Парламента, и от Правительства. В этой связи, партия «Ак жол» считает, что состав Правительства должен формировать не Глава государства, а победившая на парламентских выборах партия, которая и будет вносить его на утверждение Президенту и нести ответственность за все достижения и провалы своего Правительства», - предложил Азат Перуашев.