Ақ Мая fest: как шубат может стать новым брендом Мангистау

Организаторы подчеркивают: это не просто фестиваль под открытым небом, а платформа для устойчивого экономического и туристического развития региона, который все еще сильно зависит от нефтяной отрасли.

Международный опыт: от Монголии до ОАЭ

Фестивали, посвященные верблюжьему молоку, успешно реализуются в других странах. В Монголии ежегодно проходит Фестиваль Тысячи Верблюдов — с поло, гонками и дегустацией ферментированного молока. В ОАЭ фестиваль Аль-Дафра включает престижный конкурс на лучшее верблюжье молоко, общий призовой фонд которого достигает десятков миллионов дирхамов. Подобные мероприятия не только сохраняют культурное наследие, но и вносят вклад в экономику: торговля, сельское хозяйство, туризм.

АҚ MАЯ Fest: когда степь становится арт-пространством

Фестиваль делится на три тематических блока. Первый — «Тыныс» — симфоническая программа на фоне природного пейзажа, где музыка сливается с шумом ветра и звуками степи. Второй — «Шұғыла» — вечерняя сцена с выступлением казахстанских звезд (Райм, Ерке Есмахан, Ұлытау и др.) и световым шоу. Третий блок — «Пульс» — ночной формат с техно, лазерным и дрон-шоу. Здесь степь превращается в арт-пространство, а природа становится полноправным участником события.

Фермерство и переработка: как развивается рынок шубата

В регионе насчитывается около 95 тысяч верблюдов, однако фермеры сталкиваются с трудностями реализации молока: летом литр стоит около 800 тенге, зимой — до 1000. Для решения этой проблемы акимат области инициировал проект по централизованному сбору и поставке молока на переработку. В рамках соглашения с АО «НК „КазМунайГаз“ верблюжье молоко теперь включено в рацион работников нефтяных компаний на круглогодичной основе. Поставки осуществляет ТОО „Жанаозенский молочный завод“.

Предприятие уже принимает до 16 тысяч литров молока в месяц от 23 хозяйств и поставляет готовый шубат на АО «Өзенмұнайгаз». При этом реальная потребность достигает 35 тысяч литров. Для решения сезонного дефицита внедряются технологии по превращению молока в сухой порошок. Кроме того, субсидии на переработку увеличены с 55 до 190 тенге за килограмм. Дополнительно прорабатываются проекты с ТОО «Карагантюбек» (Актау) и ТОО «Caspiy Camel» (Бейнеу).

От мастер-классов до коктейлей на основе шубата

Фестиваль не ограничивается концертной программой. В дегустационных зонах и арт-юртах можно попробовать и научиться готовить национальные продукты: шубат, курт, көже, сүзбе и балқаймақ. Впервые в Казахстане будут представлены коктейли на основе шубата — от Shubat Mojito до White Steppe.

— Шубат — это не пережиток, это часть будущего. Он должен занять достойное место и в городской жизни, — отмечает фермер Улпан Кокишова из хозяйства «Ақмырза».

Баршагуль Бермаганбетова, производитель курта, добавляет, что их «начали приглашать даже нефтяные компании — это реальная поддержка фермеров».

А Нуржамал Даурбаева убеждена, что интерес молодежи к новым форматам подачи шубата помогает сохранить и передать традиции.

Экономический эффект уже есть

По оценке организаторов, фестиваль может привлечь не менее 10 000 гостей, многие из которых впервые приедут в Мангистау. Уже зафиксирован рост бронирований в отелях, интерес со стороны туроператоров и активизация местного малого бизнеса.

АҚ МАЯ Fest — это долгосрочная инициатива, нацеленная на продвижение локального бренда, поддержку фермеров, развитие событийного туризма и формирование нового имиджа региона. Как Аль-Дафра в ОАЭ стал точкой роста для арабских традиций, так и Мангистау получает шанс стать местом, где искусство, свет, шубат и степь работают во имя будущего.