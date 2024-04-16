Airbus готовит первый военный самолет A400M для Казахстана

Компания Airbus готовит к отправке в Казахстан первый военно-транспортный самолет A400M для нужд Министерства обороны РК. Два воздушных судна Казахстан заказал в 2021 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Первый самолет A400M для Республики Казахстан вышел из покрасочного цеха, — сообщили в Airbus.

Как сообщалось ранее, Airbus А400М — военно-транспортный самолет большой грузоподъемности. Он способен выполнять воздушные перевозки в рамках военных, гражданских гуманитарных миссий, эффективен для организации быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях. Контракт на поставку Airbus А400М включает пакет услуг по обучению персонала и организации технической поддержки.

Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РК Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад руководителя оборонного ведомства о состоянии боевой готовности армии. Он поручил увеличить боевой потенциал Вооруженных сил.

Благодаря умелым действиям экипажа вертолета Ми-8 Военного института Сил воздушной обороны спасено 15 жителей поселка Берсиева Уилского района. Вертолет завис в метре от крыши затопленного строения для спасения людей.

Экипажи вертолетов Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК продолжают участие в спасении местного населения от последствий паводков, в доставке продуктов, теплых вещей и предметов первой необходимости. Военные летчики доставили более 10 тонн гуманитарной помощи.