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    13:13, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Airbus готовит первый военный самолет A400M для Казахстана

    A400M
    Фото: @AirbusDefence

    Компания Airbus готовит к отправке в Казахстан первый военно-транспортный самолет A400M для нужд Министерства обороны РК. Два воздушных судна Казахстан заказал в 2021 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Первый самолет A400M для Республики Казахстан вышел из покрасочного цеха, — сообщили в Airbus.

    Как сообщалось ранее, Airbus А400М — военно-транспортный самолет большой грузоподъемности. Он способен выполнять воздушные перевозки в рамках военных, гражданских гуманитарных миссий, эффективен для организации быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях. Контракт на поставку Airbus А400М включает пакет услуг по обучению персонала и организации технической поддержки.

    Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РК Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад руководителя оборонного ведомства о состоянии боевой готовности армии. Он поручил увеличить боевой потенциал Вооруженных сил.

    Благодаря умелым действиям экипажа вертолета Ми-8 Военного института Сил воздушной обороны спасено 15 жителей поселка Берсиева Уилского района. Вертолет завис в метре от крыши затопленного строения для спасения людей.

    Экипажи вертолетов Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК продолжают участие в спасении местного населения от последствий паводков, в доставке продуктов, теплых вещей и предметов первой необходимости. Военные летчики доставили более 10 тонн гуманитарной помощи.

    Теги:
    Самолет Казахстан Авиация Минобороны РК
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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