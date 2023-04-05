Air Astana выписали штраф в размере 4,8 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана совместно с Генеральной прокуратурой провело проверку деятельности авиакомпании Air Astana, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам проверки Генеральная прокуратура вынесла представление в адрес Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Первое – это обеспечить разработку нормативно-правовых актов, регламентирующих применение динамичного ценообразования в сфере авиаперевозок. Второе – внести изменения в закон об использовании воздушного пространства в части применения топливного сбора. Третье – составить административный протокол в отношении Air Astana по установленным нарушениям антимонопольного законодательства. 12 декабря 2022 года составлен административный протокол в отношении Air Astana, размер штрафа в 2021 году 4,8 млрд тенге, за 2022 – 1,9 млрд тенге. На сегодня ведутся судебные разбирательства», - сообщила директор департамента транспорта и связи АЗРК Нургуль Жаманова в ходе заседания в Сенате Парламента РК.

Также, как подчеркнула спикер, совместно с Комитетом гражданской авиации ведется работа по разработке правил динамического ценообразования на рынке авиаперевозок в части ограничений применения программных обеспечений, которые учитывают высокий спрос на авиаперевозки.