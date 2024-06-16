Air Astana возобновила полеты из Астаны в Сеул после пандемии

Авиакомпания Air Astana сообщила о возобновлении прямых рейсов между столицами Казахстана и Южной Кореи, передает агентство Kazinform.

Первый рейс состоится сегодня, 15 июня в 19:55, из международного аэропорта Астаны в международный аэропорт Инчхона.

— Авиасообщение между столицами впервые было запущено в 2015 году, но из-за глобальной пандемии было временно приостановлено. Возобновление маршрута совпало с официальным визитом президента Южной Кореи в Казахстан на этой неделе, что подчеркивает своевременность маршрута для укрепления экономических и культурных связей между странами, — сообщили в компании.

Рейсы из Астаны в Сеул будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам на Airbus A321LR и дополнят ежедневные рейсы из Алматы в Сеул, которые выполняются с 2003 года.