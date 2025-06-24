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    18:07, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Air Astana продлевает отмену рейсов на Ближний Восток

     Air Astana продлевает отмену рейсов на Ближний Восток, передает агентство Kazinform.

    Самолет Эйр Астана Air Astana ұшақ
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке Air Astana отменяет на 24 июня следующие рейсы:

    • KC205/206/Астана — Дубай — Астана
    • KC897/898/Алматы — Дубай — Алматы
    • KC551/552/Шымкент — Доха — Шымкент (чартер)

    — Пассажирам отменных рейсов будет предоставлено бесплатное перебронирование либо полный возврат стоимости авиабилетов.
    Авиакомпания продолжает внимательно отслеживать ситуацию и рассмотрит возобновление полетов с 25 июня по мере улучшения ситуации, — заявили в Air Astana.

    Горячая линия по вопросам задержек рейсов: +7 7272 44 44 78 (24/7)
    WhatsApp: +7 702 702 00 74 (24/7)
    Online chat: airastana.com (24/7)

    Как сообщалось, в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке авиакомпаний Air Astana отменила на 23 июня ряд рейсов.

    Теги:
    Эйр Астана Авиация Ближний Восток Безопасность Ситуация на Ближнем Востоке
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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