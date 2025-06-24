Air Astana продлевает отмену рейсов на Ближний Восток

В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке Air Astana отменяет на 24 июня следующие рейсы:

KC205/206/Астана — Дубай — Астана

KC897/898/Алматы — Дубай — Алматы

KC551/552/Шымкент — Доха — Шымкент (чартер)

— Пассажирам отменных рейсов будет предоставлено бесплатное перебронирование либо полный возврат стоимости авиабилетов.

Авиакомпания продолжает внимательно отслеживать ситуацию и рассмотрит возобновление полетов с 25 июня по мере улучшения ситуации, — заявили в Air Astana.

Горячая линия по вопросам задержек рейсов: +7 7272 44 44 78 (24/7)

WhatsApp: +7 702 702 00 74 (24/7)

Online chat: airastana.com (24/7)

Как сообщалось, в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке авиакомпаний Air Astana отменила на 23 июня ряд рейсов.