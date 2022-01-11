Air Astana планирует выполнить рейсы из Тбилиси и Баку в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Air Astana планирует выполнить рейсы из Тбилиси и Баку в Нур-Султан. Рейсы из Тбилиси ожидаются 12,14 и 16 января, а из Баку – 13 и 16 января. В первую очередь, на борт будут приниматься пассажиры с ранее отмененных рейсов, передщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Пассажирам с отмененных рейсов просьба обращаться в офис продаж авиакомпании в городе Тбилиси по адресу улица Чавчавадзе 34, тел.+995 322 51 49 9, и в городе Баку по адресу Бюльбюль, 62, тел. +994 50 670 45 00.

Контакты колл-центра авиакомпании:

call.centre@airastana.com + 7 727 244 4477, +77172 58 4477, + 7 702 702 4477, а также сайт airastana.com.