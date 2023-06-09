Air Astana планирует обжаловать судебный акт по поводу штрафа на 6,7 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Air Astana заявили, что вменяемое АЗРК правонарушение о злоупотреблении доминирующим положением на рынке авиаперевозок касается исключительно взимания топливного сбора и является необоснованным, передает МИА «Казинформ».

«По поводу информации Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан о наложении административного штрафа на АО «Эйр Астана» за злоупотребление доминирующим положением на рынке авиаперевозок сообщаем следующее. Авиакомпания со дня основания осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Многочисленные расследования и проверки авиакомпании на предмет установления монопольно высоких цен не выявили нарушений в работе перевозчика. Вменяемое Агентством правонарушение касается исключительно взимания топливного сбора и является необоснованным», - говорится в сообщении Air Astana.

В авиакомпании также отметили, что взимание топливного сбора является законным правом и предусмотрено Законом РК «Об использовании воздушного пространства».

«На сегодня эта норма действует, об этом неоднократно заявляло само Агентство. Кроме того, судебное разбирательство о привлечении к административной ответственности было проведено с многочисленным процессуальными нарушениями. Авиакомпания будет обжаловать судебный акт. А Агентством был нарушен порядок по привлечению к ответственности, что подтверждается Решением СМАС г. Астана о признании действий/бездействий Агентства незаконными (не вступило в законную силу)», - добавил авиаперевозчик.

Напомним, Air Astana оштрафовали на 6,7 млрд тенге за злоупотребление доминирующим положением.