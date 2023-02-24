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    14:34, 24 Февраль 2023 | GMT +6

    Air Astana перенесет несколько рейсов из-за ремонта в столичном аэропорту

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Авиакомпания Air Astana сообщила об изменениях в расписании полетов в связи с ремонтными работами в столичном аэропорту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    «В соответствии с информацией от аэропорта Астаны о плановом ремонте взлетно-посадочной полосы, намеченном в период c 15 июля по 8 августа 2023 года (с 11.00 до 18.00 ежедневно), авиакомпания Air Astana вносит необходимые изменения в расписание полетов, выполняемых из/в столицу», - отмечается в сообщении.

    Как уточнила авиакомпания, рейсы, ранее планировавшиеся на этот период, переносятся на более раннее или позднее время. Пассажирам затронутых рейсов предлагается бесплатное перебронирование или полный возврат авиабилетов по месту их приобретения.

    Проследить за расписанием рейсов можно на сайте airastana.com, по вопросам возврата и перебронирования обращаться на help.airastana.com.


    Теги:
    Туризм Авиация Аэропорт Транспорт Астана
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