Air Astana объявила об облете Карабаха

Авиакомпания Air Astana объявила об облете территории Карабаха, передает МИА «Казинформ».

«В связи с нестабильной обстановкой в Карабахе рейсы группы авиакомпаний Air Astana из/в Турцию, Европу и Израиль выполняются в облет данной территории. Авиакомпания внимательно следит за ситуацией и принимает все меры безопасности полета», - говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось о том, что министерство обороны Азербайджанской Республики заявило о продолжении локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе. Министерство иностранных дел Армении оценило озвученные накануне азербайджанской стороной тезисы как дипломатическую подготовку к новой военной эскалации в регионе.