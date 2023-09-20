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    19:54, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Air Astana объявила об облете Карабаха

    Эйр Астана

    Авиакомпания Air Astana объявила об облете территории Карабаха, передает МИА «Казинформ».

    «В связи с нестабильной обстановкой в Карабахе рейсы группы авиакомпаний Air Astana из/в Турцию, Европу и Израиль выполняются в облет данной территории. Авиакомпания внимательно следит за ситуацией и принимает все меры безопасности полета», - говорится в сообщении компании.

    Ранее сообщалось о том, что министерство обороны Азербайджанской Республики заявило о продолжении локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе. Министерство иностранных дел Армении оценило озвученные накануне азербайджанской стороной тезисы как дипломатическую подготовку к новой военной эскалации в регионе.

    Теги:
    Авиация
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