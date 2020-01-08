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Air Astana изменила маршрут полета в Дубай

8 Января 2020 14:19
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Air Astana изменила маршрут полета в Дубай

Авиакомпания Air Astana приняла решение об изменении маршрута следования из Алматы и Нур-Султана в Дубай, исключив полеты над воздушным пространством Ирака и Ирана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

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При этом время полета увеличится следующим образом:

Алматы - Дубай на 20 минут,

Дубай – Алматы на 10 минут,

Нур-Султан – Дубай на 55 минут,

Дубай – Нур-Султан на 35 минут.

«Air Astana будет внимательно следить за развитием событий и проинформирует общественность, если произойдут дальнейшие изменения. Просим пассажиров уточнять расписание полетов на airastana.com или обратившись в Центр бронирования и информации по телефонам: 244 4477 (из Алматы) и 58 4477 (из других городов Казахстана), а также по номеру +7 702 702 4477«, - говорится в сообщении.


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Ключевые слова: Транспорт, Ситуация на Ближнем Востоке,
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