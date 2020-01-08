Air Astana изменила маршрут полета в Дубай
Авиакомпания Air Astana приняла решение об изменении маршрута следования из Алматы и Нур-Султана в Дубай, исключив полеты над воздушным пространством Ирака и Ирана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.
При этом время полета увеличится следующим образом:
Алматы - Дубай на 20 минут,
Дубай – Алматы на 10 минут,
Нур-Султан – Дубай на 55 минут,
Дубай – Нур-Султан на 35 минут.
«Air Astana будет внимательно следить за развитием событий и проинформирует общественность, если произойдут дальнейшие изменения. Просим пассажиров уточнять расписание полетов на airastana.com или обратившись в Центр бронирования и информации по телефонам: 244 4477 (из Алматы) и 58 4477 (из других городов Казахстана), а также по номеру +7 702 702 4477«, - говорится в сообщении.
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