Air Astana изменила маршрут полета в Дубай

Авиакомпания Air Astana приняла решение об изменении маршрута следования из Алматы и Нур-Султана в Дубай, исключив полеты над воздушным пространством Ирака и Ирана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

При этом время полета увеличится следующим образом:

Алматы - Дубай на 20 минут,

Дубай – Алматы на 10 минут,

Нур-Султан – Дубай на 55 минут,

Дубай – Нур-Султан на 35 минут.

«Air Astana будет внимательно следить за развитием событий и проинформирует общественность, если произойдут дальнейшие изменения. Просим пассажиров уточнять расписание полетов на airastana.com или обратившись в Центр бронирования и информации по телефонам: 244 4477 (из Алматы) и 58 4477 (из других городов Казахстана), а также по номеру +7 702 702 4477«, - говорится в сообщении.