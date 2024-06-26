Air Astana ищет гитару Ерлана Кокеева
Представители авиакомпании подтвердили факт утери багажа известного в стране музыканта Ерлана Кокеева. По этому поводу корреспонденту агентства Kazinform в Air Astana заявили, что уже приняли заявление пострадавшего, и в настоящий момент идет поиск футляра с гитарой.
— На сегодня авиакомпанией проводится розыск багажа с использованием записей камер наблюдения. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы найти гитару, — сообщили нашему корреспонденту в Air Astana.
О пропаже музыкального инструмента Ерлан Кокеев сообщил в своих социальных сетях. По его словам, он сдал багаж в Усть-Каменогорске. Однако, прилетев в Алматы, футляр с гитарой он так и не обнаружил. Причем подобная история, утверждает музыкант, с ним происходит не в первый раз. При этом во всех случаях перевозчиком являлась Air Astana.
К слову, претензии к национальной авиакомпании есть и у депутата Мажилиса Ирины Смирновой. Рейс мажилисвумен вылетел по направлению Алматы-Астана на семь часов раньше графика. При этом, как говорит депутат, ее никто не предупредил. Тогда же она пообещала обратиться в суд.
— Предмет спора, чтобы они уважали пассажиров. Никаких материальных (претензий) я не буду выставлять. Морально они должны нести ответственность за каждым из нас, который вынужден им доверять в связи с тем, что они монополисты. Вот они должны изменить отношение к пассажирам. Мы же не расходный материал для них, — рассказала депутат корреспонденту Kazinform.