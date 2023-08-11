Air Astana и FlyArystan предупреждают о возможной задержке рейсов

АСТАНА. КАЗИНФОМ - 10 августа произошли задержки нескольких рейсов Air Astana и FlyArystan по различным причинам, включая технические, метеоусловия, столкновения с птицами и закрытие посадочного курса 28 в Шымкенте в ночное время, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Группу компаний Air Astana.

«Сегодня также возможны задержки рейсов», - отметили в Air Astana.

Пассажиры могут следить за расписанием рейсов на сайте Информация/В-аэропорту/Статус-рейса.

В случае отмены или задержки рейса пассажиры могут обращаться к онлайн-консультантам на сайте airastana.com в правом нижнем углу или на WhatsApp по телефону +7 702 702 01 48, а также в наш Центр помощи по адресу help.airastana.com для возврата средств из-за отмены и задержки рейсов.

Телефон горячей линии в случае задержки рейса: +7 7272 44 44 78.

При отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменении маршрута перевозки авиакомпания предоставляет горячее питание через 4 часа и напитки через 2 часа. При задержке рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время предоставляется размещение в гостинице и трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно. В случае отмены или задержки рейса по вине перевозчика на срок свыше пяти часов по выбору пассажира перевозчик обеспечивает перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, или возвращает пассажиру полную стоимость билета