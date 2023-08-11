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    11:04, 11 Август 2023 | GMT +6

    Air Astana и FlyArystan предупреждают о возможной задержке рейсов

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    АСТАНА. КАЗИНФОМ - 10 августа произошли задержки нескольких рейсов Air Astana и FlyArystan по различным причинам, включая технические, метеоусловия, столкновения с птицами и закрытие посадочного курса 28 в Шымкенте в ночное время, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Группу компаний Air Astana.

    «Сегодня также возможны задержки рейсов», - отметили в Air Astana.

    Пассажиры могут следить за расписанием рейсов на сайте Информация/В-аэропорту/Статус-рейса.

    В случае отмены или задержки рейса пассажиры могут обращаться к онлайн-консультантам на сайте airastana.com в правом нижнем углу или на WhatsApp по телефону +7 702 702 01 48, а также в наш Центр помощи по адресу help.airastana.com для возврата средств из-за отмены и задержки рейсов.

    Телефон горячей линии в случае задержки рейса: +7 7272 44 44 78.

    При отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменении маршрута перевозки авиакомпания предоставляет горячее питание через 4 часа и напитки через 2 часа. При задержке рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время предоставляется размещение в гостинице и трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно. В случае отмены или задержки рейса по вине перевозчика на срок свыше пяти часов по выбору пассажира перевозчик обеспечивает перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, или возвращает пассажиру полную стоимость билета


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