Air Astana и Fly Arystan ограничили количество авиарейсов в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полеты компаний Air Astana и Fly Arystan временно приостановлены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Air Astana.

«Полеты компаний Air Astana и Fly Arystan временно приостановлены, кроме ограниченного количества рейсов из аэропорта г. Нур-Султан. Пассажирам выполняемых рейсов отправляются оповещения. Пассажиров, не получивших звонка/оповещения от авиакомпании, просим не приезжать в аэропорт», - сообщили в пресс-службе авиакомпании Air Astana.

Как отмечается, сегодня вечером будут выполнены следующие рейсы Air Astana:

- Нур-Султан-Дубай - 20:00 - 22:50;

- Дубай-Нур-Султан - 24:00 - 06:35;

- Нур-Султан-Москва - 22:10 - 22:55;

- Москва-Нур-Султан - 00:00 - 06:25 + 1.

Также сегодня в 19:00 будет выполнен рейс Fly Arystan по маршруту Шымкент-Нур-Султан.

Везде время местное.

Пассажирам, прибывающим во время действия комендантского часа, необходимо иметь при себе удостоверение личности или паспорт, а также посадочный талон для передвижения по городу.