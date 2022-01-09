РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:14, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Air Astana и Fly Arystan ограничили количество авиарейсов в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полеты компаний Air Astana и Fly Arystan временно приостановлены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Air Astana.

    «Полеты компаний Air Astana и Fly Arystan временно приостановлены, кроме ограниченного количества рейсов из аэропорта г. Нур-Султан. Пассажирам выполняемых рейсов отправляются оповещения. Пассажиров, не получивших звонка/оповещения от авиакомпании, просим не приезжать в аэропорт», - сообщили в пресс-службе авиакомпании Air Astana.

    Как отмечается, сегодня вечером будут выполнены следующие рейсы Air Astana:

    - Нур-Султан-Дубай - 20:00 - 22:50;

    - Дубай-Нур-Султан - 24:00 - 06:35;

    - Нур-Султан-Москва - 22:10 - 22:55;

    - Москва-Нур-Султан - 00:00 - 06:25 + 1.

    Также сегодня в 19:00 будет выполнен рейс Fly Arystan по маршруту Шымкент-Нур-Султан.

    Везде время местное.

    Пассажирам, прибывающим во время действия комендантского часа, необходимо иметь при себе удостоверение личности или паспорт, а также посадочный талон для передвижения по городу.


    Теги:
    Транспорт Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!