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Air Astana готова к IPO

Автор:  
Шынар Хамитова
7 Июня 2023, 12:00
Air Astana готова к IPO

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – BAE Systems, который владеет 49% авиакомпании Air Astana, прилагает разместить акций (IPO) на международной фондовой бирже. Об этом сообщил управляющий директор по развитию и приватизации АО «Самрук-Казына» Ернар Жанадил во время конференции «Astana Finance Days», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы говорим об их (Air Astana – прим. автора) готовности к IPO. Мы предлагаем местным биржам выйти в этом году. Мы даже смогли найти хорошего репутационного инвестора. Это такой якорный инвестор для этого IPO, но нам нужно уважать их позицию, их акционеров. Сейчас они говорят, что Air Astana должна выходить на листинг на международной бирже и плюс на местных биржах также. То есть переговоры еще ведутся, и мы обсуждаем эти моменты. Предварительно мы планируем выйти на IPO в отношении компании Air Astana в 2024 году», - сказал Ернар Жанадил.

По словам спикера, что касается других компаний, также можно отметить оптимистичный настрой.

«Есть наш главный оператор по электросетям – KEGOC. У них тоже есть юридическое подтверждение на вторичное размещение в ближайшее время. Мы уже наняли местных банкиров, сейчас работа в процессе», - добавил управляющий директор по развитию и приватизации АО «Самрук-Казына» Ернар Жанадил.


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