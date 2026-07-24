Air Astana: часть большой истории Казахстана на карте мира

В мире, где скорость приобретает все большее значение, развитие авиации — это вопрос статуса страны, ее узнаваемости на глобальной карте планеты. В эксклюзивном интервью агентству Kazinform главный исполнительный директор Air Astana Ибрахим Жанлыел рассказал об амбициозных планах компании по развитию Казахстана как крупного международного авиационного хаба, укреплении позиций страны в качестве ключевого транзитного центра Евразии.

— Господин Жанлыел, исполнилось сто дней с момента Вашего назначения на главный руководящий пост в Air Astana Group. Какие приоритеты Вы считаете ключевыми в развитии компании?

— По версии Skytrax Air Astana уже 14 лет подряд является лучшей авиакомпанией СНГ. В глобальном рейтинге мы занимаем 36-е место, опережая наших региональных конкурентов, включая авиакомпании в Узбекистане и Азербайджане. Мы гордимся быть лидером в регионе не только по ключевым показателям, но и как авиакомпания, задающая отраслевые стандарты. Вместе с тем мы не можем позволить себе останавливаться на достигнутом. Мы намерены не только сохранить лидерские позиции, но и продолжать развиваться, задавать стандарты развития отрасли, оставаясь флагманским авиаперевозчиком региона. Наша цель — развитие Казахстана в качестве ведущего авиационного хаба Центральной Азии.

Фото: Акорда

— На встрече с Президентом Касым-Жомартом Токаевым перед Вами поставлена амбициозная задача вывести «Эйр Астану» на уровень мировой компании, которая внесет вклад в развитие транзитного лидерства Казахстана. Какие еще вопросы акцентировались на встрече с Главой государства?

— Встреча с Президентом Касым-Жомартом Токаевым — это, конечно же, четкий посыл для нашей авиакомпании и большая ответственность в исполнении своей роли в реализации транзитно-транспортного потенциала страны.

Я доложил о пунктуальности выполнения полетов. В прошлом месяце этот показатель достиг 88%, что на 12% выше, чем в июне 2025 года. Обсуждены планы по расширению географии полетов, увеличение частот, развитие транзитного трафика. В частности, речь шла об открытии рейсов в Токио и Нью-Йорк, в дополнение к 40 новым маршрутам, которые мы открыли в 2025–2026 годах.

Как вы знаете, Соглашения, подписанные в июле этого года в Брюсселе, в ходе официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева, включая заказ по схеме «25+25» на поставку до 50 самолетов семейства Airbus A320neo и A321neo, а также контракт на поставку до 15 Boeing 787 Dreamliner, дают возможность решить задачи по расширению флота.

Самолеты семейства Airbus A320, которые сегодня эксплуатирует Air Astana, относятся к новейшему поколению воздушных судов и отличаются более высокой топливной эффективностью, потребляя примерно на 20% меньше топлива. Благодаря этому мы можем выполнять рейсы продолжительностью до девяти часов. Boeing 787 станет следующим этапом развития нашего авиапарка, Dreamliner сочетает в себе комфортный салон, топливную эффективность и возможность эффективной эксплуатации на маршрутах различной протяженности. Эти самолеты будут оснащены Wi-Fi, который затем появится и на Airbus A321LR.

Фото: Air Astana

— Когда эти самолеты прибудут в Казахстан?

— Количество заказанных нами самолетов практически равно числу лайнеров, которые мы эксплуатируем сегодня. Этот год рассчитываем завершить с флотом из 67 воздушных судов.

Кроме того, у нас размещены заказы еще до 65 воздушных судов. Ожидается, что к 2029 году флот увеличится до 83 единиц, а к 2030 году мы рассчитываем довести его до 86.

На производство самолетов уходят годы. Мы рады, что заключили эти Соглашения заранее, обеспечивая дальнейшее развитие компании. Новые самолеты поступят с 2031 года. При этом мы будем последовательно реализовывать наши амбициозные планы по развитию и в то же время продолжим пополнять флот за счет операционного лизинга.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— Какие новые маршруты Air Astana планирует открыть в ближайшие годы?

— Мы находимся на пересечении регионов, где проживает почти половина населения планеты. Казахстан обладает уникальным географическим положением в самом центре Евразии, что обеспечивает нам исключительное конкурентное преимущество. Мы граничим с Китаем, находимся в непосредственной близости от Индии, и страны Персидского залива также расположены в пределах удобной досягаемости. Европа и Юго-Восточная Азия также расположены на оптимальном для полетов расстоянии. Благодаря нашему географическому положению мы можем обслуживать все эти направления с использованием узкофюзеляжных самолетов, что недоступно многим другим авиакомпаниям.

Мы продолжаем рассматривать возможность открытия новых маршрутов в Европу, Азию, Африку, а также в страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию.

До обострения ситуации на Ближнем Востоке мы выполняли около 40 рейсов в неделю в страны Персидского залива. Мы пересмотрели маршрутную сеть, увеличив частоту полетов в Центральную Азию и Кавказ, в Лондон, во Франкфурт, открыли рейсы в Ларнаку. Пока многие авиакомпании сокращали или отменяли рейсы, мы, напротив, нарастили провозные мощности. По сравнению с прошлым годом полеты в Китай выросли на 91%, в Индию — на 63%, а в страны Центральной Азии — более чем на 15%. В прошлом году наши рейсы по азиатским направлениям выросли на 63%, а в текущем году — еще на 7%. Всего в 2025–2026 годах мы открыли 40 новых маршрутов, 15 из которых запущены в этом году.

Фото: Air Astana

— Казахстан активно развивает режим «Открытого неба». Какие возможности это открывает перед национальным авиаперевозчиком?

— Мы видим в этом отличную возможность для дальнейшего роста, поскольку наши амбиции выходят далеко за пределы Казахстана и Центральной Азии. Мы не только заинтересованы в режиме «Открытого неба» » на ключевые растущие рынки региона и за его пределами. Мы уверены в своей способности успешно конкурировать со всеми авиакомпаниями, выходящими на казахстанский рынок. Более того мы хотим активно заходить на рынки других авиаперевозчиков и привлекать их пассажиров в Казахстан. Особенно перспективными направлениями мы считаем Китай и Индию — крупнейшие близлежащие рынки с огромным потенциалом.

— Какие планы у Air Astana по развитию внутренних маршрутов и внутреннего туризма?

— Создание FlyArystan стало нашим стратегическим ответом на растущий спрос на сегмент бюджетных авиаперевозок в Казахстане и Центральной Азии. Благодаря этому в 2023 году Казахстан стал самым быстрорастущим рынком внутренних авиаперевозок в мире. После запуска FlyArystan мобильность населения Казахстана увеличилась более чем в три раза — с 0,23 до 0,76 поездок на одного жителя в год. Рост внутренней мобильности способствует дальнейшему развитию внутреннего туризма. Это подтверждает и рост числа рейсов по стране в Актау, а в летний период — в популярные направления Туркестан, Усть-Каменогорск и Семей. Недавно Air Astana также возобновила рейсы из Астаны в Кызылорду и Шымкент, чтобы у пассажиров был выбор между двумя авиакомпаниями.

— Какие цифровые решения обеспечивают стандарты качества в работе Air Astana?

— Сегодня большинство наших внутренних процессов автоматизировано — будь то закупки или платежи. Также мы полностью отказались от бумажных руководств для пилотов. Вместо тяжелой сумки с кипой документов — теперь они используют один планшет. У нас есть инструменты на базе ИИ, которые позволяют оптимизировать маршрут прямо во время полета. Это позволяет сократить расход топлива, обеспечивая экономию около 12 млн долларов США в год.

Недавно мы внедрили еще одну ИИ-систему для эффективного распределения самолетов и экипажей. Благодаря этому в пиковый сезон нам удалось оптимизировать расписание пилотов и бортпроводников примерно на 16%.

Мы также инвестировали в ИИ-помощника для контакт-центра. Сегодня он самостоятельно обрабатывает 84% всех обращений, благодаря чему производительность операторов выросла в шесть раз: они подключаются только к оставшимся 16% наиболее сложных запросов.

Фото: Air Astana

— Недавно Казахстан вошел в топ-20 стран мира по уровню авиационной безопасности. Какие меры в авиакомпании принимаются для укрепления репутации Казахстана как безопасного авиационного рынка?

— Air Astana привержена внедрению и соблюдению самых строгих международных стандартов безопасности. Мы прошли аудит эксплуатационной безопасности ИАТА (IOSA) без единого замечания. Мы также первыми среди авиакомпаний СНГ добровольно внедрили эти строгие международные стандарты, еще раз подтвердив нашу роль одного из лидеров отрасли и компании, задающей высокие стандарты для рынка.

— Рост неизбежно сопряжен с вызовами: ценами на топливо, конкуренцией и необходимостью крупных инвестиций. Как Air Astana удается балансировать между амбициозными целями развития и необходимостью сохранять доступные тарифы для населения?

— Удельная себестоимость наших перевозок является одной из самых низких в мире как для Air Astana, так и для FlyArystan. Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, мы обеспечиваем высокую операционную эффективность и рационально используем имеющиеся ресурсы. Наш флот состоит из воздушных судов семейства Airbus A320neo, А321 и, в скором времени, Boeing 787, которые расходуют до 20% меньше топлива на одного пассажира. Во-вторых, мы инвестируем в цифровую трансформацию, чтобы эффективнее использовать человеческие ресурсы и флот.

Кроме того, мы инвестировали в развитие собственной технической базы. Мы построили собственный ангар в Астане, там выполняется линейное обслуживание всего флота Airbus, а с 2025 года — все сложные формы технического обслуживания, что снизило нашу зависимость от зарубежных центров обслуживания.

Введены в эксплуатацию два авиационных тренажера. Теперь обязательная подготовка, которая раньше проходила в Амстердаме, Дубае или Стамбуле, проводится в нашем учебном центре в Астане. Параллельно мы инвестируем в программу Ab-Initio, по которой уже обучены 303 пилота, причем 93 из них уже стали командирами воздушных судов.

Фото: Air Astana

— Господин Жанлыел, Вы работаете в Air Astana более 20 лет. Каким вы видите будущее Air Astana?

— Мне посчастливилось занимать различные должности на разных направлениях, включая коммерческое планирование, продажи, маркетинг, и управление доходами. Для меня было большой честью возглавить процесс подготовки Air Astana к IPO в роли главного финансового директора.

Я вижу огромный потенциал для дальнейшего роста и уверен, что мы только в начале нашего пути. В будущем Air Astana станет одной из ключевых движущих сил развития транзитных перевозок через Казахстан, будет привлекать в страну больше зарубежных туристов и сохранит статус одной из самых быстрорастущих авиакомпаний мира, представляющей часть успешной истории Казахстана, как одного из самых динамично развивающихся государств Евразийского континента.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главного исполнительного директора Air Astana Ибрагима Жанлыела.