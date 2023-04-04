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Air Astana будет выделять бесплатные авиабилеты для одаренных детей

Жанара Мухамедиярова
4 Апреля 2023, 14:50
Air Astana будет выделять бесплатные авиабилеты для одаренных детей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На протяжении 2023 года ежемесячно Air Astana будет выделять пять грантов для участия юных казахстанцев в международных творческих, спортивных, интеллектуальных соревнованиях и конкурсах. Грант предоставляется в виде авиабилетов в обе стороны, на ребенка и одно сопровождающее лицо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Большая часть деятельности авиакомпании Air Astana направлена на развитие человеческого потенциала нашей страны, в том числе на помощь одаренной молодежи, - говорит вице-президент по корпоративным коммуникациям компании Белла Тормышева. – Программа Zhas Kyran - это наша поддержка талантливой молодежи в различных областях, таких как спорт, искусство, наука и другие».

Заявители на гранты должны быть гражданами Казахстана в возрасте от 7 до 17 лет, иметь официальное приглашение на соревнование (конкурс, олимпиаду и тд.). Заявки необходимо присылать не менее чем за 2 месяца до планируемого путешествия. Для участия в проекте необходимо отправить заявку на адрес zhaskyran@airastana.com. Все заявки будут рассматриваться независимым жюри, куда войдут профессионалы из сферы образования, благотворительности, журналисты.

Положение о Zhas Kyran и форма заявки доступны по ссылке.


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