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Air Astana будет предлагать цену не превышающую стоимость первоначального билета пассажиров Bek Air - МИИР

28 Декабря 2019 20:44
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Air Astana будет предлагать цену не превышающую стоимость первоначального билета пассажиров Bek Air - МИИР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Авиакомпания Air Astana‎ будет предлагать цену не превышающую стоимость первоначального билета Bek Air для пассажиров этой компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

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«Для пассажиров рейсов Bek Air, отмененных до 7 января включительно, Air Astana‎ при наличии мест будет предлагать цену не превышающую стоимость первоначального билета Bek Air, - говорится в сообщении.

В целом, Air Astana‎ ввела 5 дополнительных рейсов из Нур-Султана в Алматы и обратно с 27 по 29 декабря.

Отмечается, авиакомпания продолжает вести работу по вводу дополнительных, внутренних рейсов для того, чтобы помочь пассажирам, отмененных рейсов Bek Air, своевременно добраться до пункта назначения.


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Ключевые слова: Происшествия, Транспорт, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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