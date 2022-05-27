27 Мая 2022 22:02

Аида Сатыбалдинова узнала соперницу по первому бою за три года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова (5-2-1, 5 КО), не проводившая боев почти три года, намерена вернуться на ринг 18 июня в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Леди Спарта» примет участие в вечера бокса в Коммерсе (штат Калифорния), а ее соперницей станет 39-летняя американка Элизабет Туани (1-7, 0 КО). Формат поединка — четыре раунда по три минуты.

Последний на сегодняшний день бой Сатыбалдиновой состоялся 27 июля 2019 года в Тихуане (Мексика), в нем она потерпела поражение решением большинства судей местной спортсменке Дайанне Гонсалес (6-5-1, 3 КО). После этого в карьере казахстанки наступил простой, в ходе которого она сделала ряд скандальных и разоблачительных заявлений о ситуации в казахстанском спорте.