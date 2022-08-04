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Аида Сатыбалдинова прошла взвешивание перед боем за титул WBC в США
4 Августа 2022 11:40

Аида Сатыбалдинова прошла взвешивание перед боем за титул WBC в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова (6-2-1, 2 КО), также известная как «Леди Спарта», прошла взвешивание перед своим боем против американки Челси Андерсон (5-0, 2 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперницы сразятся завтра утром в рамках вечера бокса Hollywood Fight Nights в Монтебелло (штат Калифорния, США) за вакантный титул чемпионки WBC International в легком весе. Трансляцию события проведет сервис UFC Fight Pass.

По результатам взвешивания обеим оппоненткам удалось уложиться в лимит весовой категории — 61,23 кг/135 фунтов.
Для Аиды предстоящий поединок станет вторым в текущем году. 19 июня в Коммерсе (штат Калифорния, США) Сатыбалдинова вернулась на ринг после трех лет простоя и одержала победу над гаитянкой Джайкой Павилус (3-6-1, 1 КО) единогласным решением судей.


Фото: sports.kz


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