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Аида Сатыбалдинова проиграла бой за титул WBC
5 Августа 2022 10:45

Аида Сатыбалдинова проиграла бой за титул WBC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова (6-2-1, 2 КО) выступила на вечере бокса в Монтебелло (США, штат Калифорния), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Там она провела бой с американкой Челси Андерсон (5-0, 2 КО). Этот поединок носил титульный характер: на кону стоял вакантный пояс чемпионки WBC International в легком весе. Бой был рассчитан на восемь раундов и закончился победой Андерсон судейским решением.

Таким образом, Челси Андерсон одержала шестую победу в профессиональной карьере и завоевала титул чемпионки WBC International. Что касается Аиды Сатыбалдиновой, то она потерпела третье поражение на профи-ринге.


Фото: sports.kz




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