4 Июня 2022 14:04

Аида Сатыбалдинова получила соперницу на первый бой за три года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова (5-2-1, 5 КО) планирует провести свой первый с 2019 года бой 18 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Событие состоится в Коммерсе (штат Калифорния, США). Изначально соперницей «Леди Спарты» называлась американка Элизабет Туани (1-7, 0 КО), однако теперь BoxRec.com информирует, что Аида сразится с гаитянской боксершей Джайкой Павилус (3-5-1, 1 КО). Формат поединка — шесть раундов по две минуты.

Последний на сегодня бой Сатыбалдиновой состоялся 27 июля 2019 года в Тихуане (Мексика), в нем она решением большинства судей проиграла местной спортсменке Дайанне Гонсалес (6-5-1, 3 КО).