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    09:56, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Аида Курмангалиева назначена руководителем аппарата Минтруда и соцзащиты населения РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра труда и социальной защиты населения РК Курмангалиева Аида Даденовна назначена на должность руководителя аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

    Аида Курмангалиева родилась в 1970 году в Кызылординской области. В 1993 году окончила Казахскую государственную академию управления.

    Трудовую деятельность начала в 1988 году техническим работником республиканского треста «Казагропром».

    В разные годы работала в министерствах финансов, экономики и бюджетного планирования.

    В 2010-2013 гг. — вице-министр здравоохранения РК.

    В 2013-2014 гг. — ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    В 2014-2017 гг. — ответственный секретарь Министерства здравоохранения и социального развития РК.

    С 2017 по 2021 гг. — ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Напомним, ранее приказом министра торговли и интеграции РК Нупиров Жанибек Максутович назначен на должность руководителя аппарата Министерства торговли и интеграции РК.

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