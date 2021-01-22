Аида Курмангалиева назначена руководителем аппарата Минтруда и соцзащиты населения РК
Аида Курмангалиева родилась в 1970 году в Кызылординской области. В 1993 году окончила Казахскую государственную академию управления.
Трудовую деятельность начала в 1988 году техническим работником республиканского треста «Казагропром».
В разные годы работала в министерствах финансов, экономики и бюджетного планирования.
В 2010-2013 гг. — вице-министр здравоохранения РК.
В 2013-2014 гг. — ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК.
В 2014-2017 гг. — ответственный секретарь Министерства здравоохранения и социального развития РК.
С 2017 по 2021 гг. — ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Напомним, ранее приказом министра торговли и интеграции РК Нупиров Жанибек Максутович назначен на должность руководителя аппарата Министерства торговли и интеграции РК.