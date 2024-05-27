РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:46, 26 Май 2024 | GMT +6

    Аида Бауыржанова стала третьей на чемпионате Азии по спортивной гимнастике

    Аида Бауыржанова
    Фото: Национальный олимпийский комитет РК

    Казахстанка Аида Бауыржанова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии по спортивной гимнастике в Ташкенте (Узбекистан), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Гимнастка показала третий результат в финале вольных упражнений. За свое выступление Аида получила от судей 13.066 балла.

    Победу одержала Эмма Малабуйо (Филиппины) — 13.300. Серебряную медаль завоевала китаянка Синьюй Чэнь — 13.133.

    Отметим, что ранее Бауыржанова остановилась в шаге от завоевания олимпийской квоты, став четвертой в многоборье.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Узбекистан Гимнастика
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!