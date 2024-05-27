Аида Бауыржанова стала третьей на чемпионате Азии по спортивной гимнастике

Казахстанка Аида Бауыржанова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии по спортивной гимнастике в Ташкенте (Узбекистан), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Гимнастка показала третий результат в финале вольных упражнений. За свое выступление Аида получила от судей 13.066 балла.

Победу одержала Эмма Малабуйо (Филиппины) — 13.300. Серебряную медаль завоевала китаянка Синьюй Чэнь — 13.133.

Отметим, что ранее Бауыржанова остановилась в шаге от завоевания олимпийской квоты, став четвертой в многоборье.