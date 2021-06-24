Аида Балаева - журналистам: Вы остаетесь настоящими профессионалами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Торжественная церемония награждения победителей национальной премии «URKER-2021» проходит в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая церемонию награждения, министр информации и общественного развития Аида Балаева поздравила представителей СМИ с профессиональным праздником.

«Сердечно рада приветствовать вас в этот прекрасный день и на этой прекрасной церемонии. Хочу от всей души поздравить всех работников медиасферы с наступающим профессиональным праздником. От имени всех моих коллег хочу поблагодарить вас за то, что вы остаетесь настоящими профессионалами в этой нелегкой работе. Не зря говорят, что журналистика - это призвание для сильных духом людей. Мы в этом убеждаемся, видя целеустремленность каждого из вас, стремление донести для людей правдивую и достоверную информацию. Информацию, которая может изменить жизнь, а порой помогает и спасти ее. Поэтому, ваша профессия не просто поставлена на служению народу, а основана на особой гуманистической миссии , которую вы несете достойно», - сказала Аида Балаева во время торжественной церемонии национальной премии.

По словам министра, сегодня журналистика становится еще более универсальной, раздвигая рамки привычного понимания журналистики.

«Ее огромная роль в общественной жизни дает право говорить от имени и ради миллионов граждан, повышая правовую культуру, политическое сознание, социальную грамотность населения, затягивая все больше казахстанцев в орбиту соблюдения их собственных интересов. Отрадно, что все больше журналистов тесно работают с волонтерами, входят в группу общественного контроля. Все это сильно помогает государству и делает его усилия намного эффективнее. В будущем журналистика будет всегда играть ключевую роль в жизни общества, а прогрессивные тенденции в медиасфере будут только нарастать», - подчеркнула Аида Балаева.