РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:40, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Аида Балаева - журналистам: Вы остаетесь настоящими профессионалами

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Торжественная церемония награждения победителей национальной премии «URKER-2021» проходит в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Открывая церемонию награждения, министр информации и общественного развития Аида Балаева поздравила представителей СМИ с профессиональным праздником.

    «Сердечно рада приветствовать вас в этот прекрасный день и на этой прекрасной церемонии. Хочу от всей души поздравить всех работников медиасферы с наступающим профессиональным праздником. От имени всех моих коллег хочу поблагодарить вас за то, что вы остаетесь настоящими профессионалами в этой нелегкой работе. Не зря говорят, что журналистика - это призвание для сильных духом людей. Мы в этом убеждаемся, видя целеустремленность каждого из вас, стремление донести для людей правдивую и достоверную информацию. Информацию, которая может изменить жизнь, а порой помогает и спасти ее. Поэтому, ваша профессия не просто поставлена на служению народу, а основана на особой гуманистической миссии , которую вы несете достойно», - сказала Аида Балаева во время торжественной церемонии национальной премии.

    По словам министра, сегодня журналистика становится еще более универсальной, раздвигая рамки привычного понимания журналистики.

    «Ее огромная роль в общественной жизни дает право говорить от имени и ради миллионов граждан, повышая правовую культуру, политическое сознание, социальную грамотность населения, затягивая все больше казахстанцев в орбиту соблюдения их собственных интересов. Отрадно, что все больше журналистов тесно работают с волонтерами, входят в группу общественного контроля. Все это сильно помогает государству и делает его усилия намного эффективнее. В будущем журналистика будет всегда играть ключевую роль в жизни общества, а прогрессивные тенденции в медиасфере будут только нарастать», - подчеркнула Аида Балаева.


    Теги:
    Правительство Правительство РК СМИ
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:04
    Спортсмен попал молотом в судью на Азиатских играх в Китае
    Сегодня, 11:02
    Два человека и собака погибли при нападении медведя гризли в Канаде
    Сегодня, 11:00
    Свыше 200 предпринимателей в Актюбинской области ошибочно привлекли к ответственности за несвоевременную оплату ОСМС
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!