Аида Балаева - журналистам: Спасибо за верность профессии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совещание ко Дню работников средств массовой информации состоялось с участием министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником! Самое главное, мы не только доводим профессиональную и достоверную информацию, но и средства массовой информации являются основной нашей идеологии, национальной безопасности. Хотелось бы, чтобы ваши материалы всегда поднимали острые, злободневные проблемы общества, потому как через ваши материалы эти проблемы решаются, социально-экономическая жизнь страны меняется в лучшую сторону, порой и мы спасаем жизнь человека через наши материалы, отмечаем отдельные вопросы, которые способствуют развитию села, области и всей страны», - сказала Аида Балаева в ходе встречи в Нур-Султане.

«В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, плодотворной и успешной, эффективной работы. Пусть население всегда через ваши материалы оценивает ваш труд и всегда отмечает профессионализм. Спасибо за верность профессии», - обратилась к журналистам министр.

Напомним, сегодня журналисты Казахстана отмечают свой профессиональный праздник – День работников средств массовой информации.

В 2019 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил учредить профессиональный праздник журналистов.