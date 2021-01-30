Аида Балаева выразила соболезнования родным, близким и коллегам Михаила Дорофеева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития Аида Балаева выразила глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Михаила Дорофеева, в связи с кончиной известного журналиста, передает МИА «Казинформ».

«С горечью узнала, что ушел из жизни яркий, творчески одаренный человек, руководитель одного из самых массовых и популярных СМИ informburo.kz, член Национального совета общественного доверия Михаил Дорофеев. Знала Михаила лично, его уход это тяжелейшая потеря для отечественной журналистики. У него было очень много друзей, которые его любили и уважали, ценили его профессиональные и человеческие качества. Нам всем будет его очень не хватать. От себя лично и от имени Министерства информации и общественного развития приношу глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Михаила Дорофеева», - отметила министр.

Как сообщалось ранее, сегодня стало известно о том, что ушел из жизни главный редактор информационно-аналитического интернет-портала Informburo.kz Михаил Дорофеев.



