-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Аида Балаева встретилась со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня прошла встреча министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой со Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакалой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.
А. Балаева поздравила Т. Хакалу с ее недавним назначением на должность Специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии и пожелала плодотворной работы. Министр ознакомила госпожу Тери Хакалу с основными направлениями деятельности Министерства.
Т. Хакала, в свою очередь, отметила важную роль Министерства и выразила заинтересованность в поддержании диалога между институтами ЕС и государствами Центральной Азии для реализации общественно значимых проектов, в том числе по предстоящему Гражданскому форуму «Центральная Азия – ЕС».
По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве.
- Тери Хакала о ситуации в Афганистане: Очень важно, чтобы было найдено политическое решение
- МИОР расширяет сотрудничество для противодействия коррупции
- Глава государства принял спецпредставителя ЕС по Центральной Азии Тери Хакалу
- В Сенате Парламента РК состоялась встреча с делегацией Европейского Союза
- Аскар Умаров назначен вице-министром информации и общественного развития РК
- Взаимодействие ЕС со своими партнерами в ЦА будет приобретать все большее значение – Жозеп Боррель
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана