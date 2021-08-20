+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 24 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Аида Балаева встретилась со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии

20 Августа 2021 18:13
Поделиться:
Аида Балаева встретилась со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня прошла встреча министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой со Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакалой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Новости по теме
Тери Хакала о ситуации в Афганистане: Очень важно, чтобы было найдено политическое решение
МИОР расширяет сотрудничество для противодействия коррупции Глава государства принял спецпредставителя ЕС по Центральной Азии Тери Хакалу В Сенате Парламента РК состоялась встреча с делегацией Европейского Союза

А. Балаева поздравила Т. Хакалу с ее недавним назначением на должность Специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии и пожелала плодотворной работы. Министр ознакомила госпожу Тери Хакалу с основными направлениями деятельности Министерства.

Т. Хакала, в свою очередь, отметила важную роль Министерства и выразила заинтересованность в поддержании диалога между институтами ЕС и государствами Центральной Азии для реализации общественно значимых проектов, в том числе по предстоящему Гражданскому форуму «Центральная Азия – ЕС».

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве.



Подписывайтесь на наш канал:

#Евросоюз   #МИОР  
Поделиться:
Новости по теме
Тери Хакала о ситуации в Афганистане: Очень важно, чтобы было найдено политическое решение
МИОР расширяет сотрудничество для противодействия коррупции
Глава государства принял спецпредставителя ЕС по Центральной Азии Тери Хакалу
В Сенате Парламента РК состоялась встреча с делегацией Европейского Союза
Популярное
1 Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
2 Какие жилые массивы Нур-Султана газифицируют в этом году
3 Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
4 Угнанные в России четыре автомобиля нашли в СКО
5 Жительница Алматы держала дома 30 кошек
6 В Алматы изменится схема движения троллейбусных маршрутов
Читайте также
Аскар Умаров назначен вице-министром информации и общественного развития РК
Взаимодействие ЕС со своими партнерами в ЦА будет приобретать все большее значение – Жозеп Боррель
Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
Какие жилые массивы Нур-Султана газифицируют в этом году
Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
Угнанные в России четыре автомобиля нашли в СКО
Жительница Алматы держала дома 30 кошек
В Алматы изменится схема движения троллейбусных маршрутов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив