Аида Балаева встретилась со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня прошла встреча министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой со Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакалой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

А. Балаева поздравила Т. Хакалу с ее недавним назначением на должность Специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии и пожелала плодотворной работы. Министр ознакомила госпожу Тери Хакалу с основными направлениями деятельности Министерства.

Т. Хакала, в свою очередь, отметила важную роль Министерства и выразила заинтересованность в поддержании диалога между институтами ЕС и государствами Центральной Азии для реализации общественно значимых проектов, в том числе по предстоящему Гражданскому форуму «Центральная Азия – ЕС».

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве.



