Аида Балаева встретилась со специальными представителями Евросоюза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на площадке Центра поддержки гражданских инициатив прошла встреча министра Аиды Балаевой со Специальным представителем Европейского Союза по правам человека Имоном Гилмором. Об этом передает МИА «Казинформ».

Во встрече также приняли участие специальный представитель ЕС по Центральной Азии Терхи Хакала, глава Представительства ЕС в РК Кестутис Янкаускас, руководитель управления по Центральной Азии Европейской службы внешних действий Дитмарос Крисслер, руководитель Центра поддержки гражданских инициатив Лима Диас и другие, сообщила пресс-служба МИОР в Telegram .

Гости были ознакомлены с новым офисом ЦПГИ, в котором также расположились Гражданский альянс Казахстана и Национальная сеть волонтеров. Здесь любой желающий может получить бесплатные подробные консультации, какие гранты реализуются, как подавать заявки на участие в конкурсах.

«Можно сказать, что это настоящий центр развития гражданского общества. Представители любого НПО, либо граждане, проявляющие гражданскую инициативу, могут в всегда прийти сюда и получить полную консультацию по всем интересующим его вопросам гражданской сферы», - отметила А.Балаева.

Министр рассказала И.Гилмору о проводимой работе совершенствованию законодательной базы гражданского общества.

Европейская сторона отметила важность наращивания совместных усилий по развитию региональной безопасности и выразила твердую намеренность содействовать развитию потенциала двух сторон.

По итогам встречи участники выразили взаимную заинтересованность в конструктивном сотрудничестве на основе партнерства.

Отметим, встреча прошла в рамках визита Имона Гилмора в Казахстан, в программу которого входит участие в Гражданском форуме ЕС-ЦА и встречи с руководством госорганов городов Нур-Султан и Алматы.