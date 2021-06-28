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    23:12, 27 Июнь 2021 | GMT +6

    Аида Балаева встретилась со съемочной группой исторического сериала о Жангир-хане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева встретилась с актерами сериала «Сарай Сыры», сообщает МИА Казинформ со ссылкой на сайт Министерства информации и общественного развития.

    «Накануне 30-летия независимости государства важно вспомнить нашу историю, понять и осознать наше прошлое с точки зрения настоящего: суверенного государства. Необходимо знакомить с историей родной страны подрастающее поколение. Надеюсь, что сериал с участием талантливых артистов, будет по достоинству оценен зрителями и вызовет большой интерес у публики», – подчеркнула министр информации и общественного развития Казахстана.

    12-серийный телевизионный фильм рассказывает о личности Жангир-хана, правившего Букеевской Ордой в 1823–1845 годах. В сериале раскрыта внутренняя жизнь ханства, важные исторические события того периода.

    Отметим, в этом году, помимо сериала «Сарай Сыры» о Жангир-хане, телерадиокорпорация «Қазақстан» представит отечественным телезрителям несколько исторических телефильмов: об Ахмете Байтурсынове, Домалак ане, Каныше Сатпаеве, Жумабеке Ташеневе и Мукагали Макатаеве.


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