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вчера 22:26
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Аида Балаева встретилась с верховными муфтиями Монголии и Алтайского края РФ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прошла встреча министра информации и общественного развития Аиды Балаевой с Верховным муфтием Монгольской Республики Батырбеком Хадисом и Верховным муфтием Алтайского края Российской Федерации Жанболатом Охтаубаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.
Священнослужители из Монголии и России прибыли для участия в международной научно-практической конференции «Независимый Казахстан и исламские ценности», приуроченной к 30-летнему юбилею Независимости Казахстана, организованной Духовным управлением мусульман Казахстана.
В ходе встречи Министр подчеркнула, что религиозная ситуация в наших странах близка по развитию, так как государства уделяют значительное внимание и содействуют деятельности религиозных объединений. В свою очередь, муфтии поделились своими предложениями по развитию сотрудничества между духовенствами стран.
Участники встречи также отметили, что организованная Духовным управлением мусульман Казахстана международная научно-практическая конференция показывает уровень открытости в развитии диалога и дальнейшего сотрудничества.
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